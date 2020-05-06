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Общество

Праздничный салют в честь Дня Победы отменяется в Нижнем Новгороде

07 мая 2020 12:42  [40] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Фейерверка в честь празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде в этом году не будет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Также не будет и торжественного парада. Президент РФ Владимир Путин ранее перенес его из-за эпидемии коронавируса.

"Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах", - заявил президент.

По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году (прим. однако салют в этом году все же отменяется).

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн".

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