Строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на пр. Кораблестроителей в Нижнем Новгороде начнется не раньше 2021 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик".

В настоящее время компания в рамках адресной инвестиционной программы получила средства на проведение обследования возведенных конструкций. Для этого привлечены эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

После этого подрядчик примет решение о необходимости вносить корректировки в проектную документацию, либо – разработки новой. Как только все необходимые процедуры будут выполнены, он выйдет на объект. Завершение строительства ФОКа, ориентировочно, продлится 11 месяцев.

Ранее возведением ФОКа занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией и передать недострой в собственность области.

В феврале 2020 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком.

СПРАВКА:

Земельный участок площадью 30 тысяч кв.м., где находится стройка, расположен в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей. Степень готовности ФОКа (строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году) в настоящее время составляет 10%.