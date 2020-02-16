Решение проблем недостроенных ФОКов на ул.Родионова и пр.Кораблестроителей начались в Нижнем Новгороде

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил новой организации право пользования земельными участками в Нижнем Новгороде на ул.Родионова и пр. Кораблестроителей, где расположены недострои физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ранее возведением ФОКов занимался инвестор у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией и передать недострои в собственность области, которая может заключить контракт с государственной компанией "Нижегородстройзаказчик".
Сейчас она получил право завершить возведение недостроев.
Площадь участка для ФОКа на ул.Родионова составляет 27 тысяч кв. м. Завершение строительства объекта продлится 11 месяцев и обойдется в 797,3 млн рублей.
Инвестиции для завершения строительства ФОКа на ул.Родионова составят 684,4 млн рублей. Этот ФОК расположен на участке в 30 тысяч кв. метров. Достроить комплекс также планируется за 11 месяцев.
Степень готовности ФОКа на пр. Кораблестроителей в настоящее время составляет 10%.
ФОК на ул.Родионова построен на 7%.
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