Коронавирус подтверждён у 4,18 тысяч человек в Нижегородской области Общество

Коронавирус подтверждён у 4,18 тысяч человек в Нижегородской области

Коронавирус подтверждён у 4,18 тысяч человек в Нижегородской области. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, в регионе подтверждено ещё 294 случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Таким образом, в общей сложности верифицированы пробы у 4,18 тыс. человек.

Подчёркивается, что медицинские учреждения Нижегородской области готовы к приёму и лечению пациентов с Covid-19. Они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты, оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ.

Согласно информации, из общего числа 2,255 заболевших сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Отмечается, что выявлять коронавирус даже в таких случаях удается благодаря расширению возможностей для тестирования.

Напомним, к настоящему времени тестирования на коронавирус прошли уже 108,738 тыс. жителей Нижегородской области.

СПРАВКА

По состоянию на 9 мая 2020 года в мире зарегистрировано свыше 4,032 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, в России — 198,676 тыс. При этом зафиксировано 276,407 тыс. летальных исходов, в России — 1,827 тыс. Кроме того, более 1,396 млн человек выздоровели, среди них 31,916 тыс. россиян. За последние сутки прирост заболевших по стране составил 10,817 тыс. случаев.