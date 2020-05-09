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Общество

Ещё трое жителей региона скончались от Covid-19

09 мая 2020 11:53  [273] Общество
Ещё трое жителей региона скончались от коронавируса

Ещё трое жителей региона скончались от коронавируса

Ещё трое жителей региона скончались от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Таким образом, согласно информации, число летальных исходов возросло до 26.

По данным заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, у всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Чиновник подчеркнул, что медики борются за каждую жизнь, однако наличие хронических заболеваний у некоторых пациентов, особенно солидного возраста, усложняет лечение. В каждом случае гибели проводится тщательное исследование, устанавливаются причины, изучаются результаты анализов. Затем эта информация передается в единую федеральную базу учёта, где повторно верифицируется.

Ранее сообщалось, что в регионе в общей сложности верифицированы пробы у 4,18 тыс. человек.

Напомним, к настоящему времени тестирования на коронавирус прошли уже 108,738 тыс. жителей Нижегородской области.

СПРАВКА
По состоянию на 9 мая 2020 года в мире зарегистрировано свыше 4,032 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, в России — 198,676 тыс. При этом зафиксировано 276,407 тыс. летальных исходов, в России — 1,827 тыс. Кроме того, более 1,396 млн человек выздоровели, среди них 31,916 тыс. россиян. За последние сутки прирост заболевших по стране составил 10,817 тыс. случаев.

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