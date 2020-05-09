Нижний Новгород продолжает лидировать среди муниципалитетов региона с подтвержденными случаями коронавируса (ПЕРЕЧЕНЬ) Общество

Нижний Новгород продолжает лидировать среди муниципалитетов регионов с подтвержденными случаями коронавируса (ПЕРЕЧЕНЬ)

Нижний Новгород продолжает лидировать среди муниципалитетов Нижегородской области с подтвержденными случаями коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, по состоянию на 9 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 по-прежнему зарегистрированы в 48 районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

В областном центре инфицированы 2,024 тыс. В частности, в Автозаводском районе Нижнего Новгорода зарегистрировано 279 подтверждённых случаев, Канавинском – 358; Ленинском – 364; Московскиом – 137;

Нижегородском – 296; Приокском – 195; Советском – 208; Сормовском – 187.

Кроме того, коронавирус верифицирован у 433 жителей Павловского района, 341 жителя Дивеевского района, у 123 человек в Починковском районе, у 121 человека в Кулебакском районе, у 113 человек в Дзержинске, у 113 - в Богородском и у 108 – в Кстовском районах.

В список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом к 9 мая 2020 года также вошли:



1. Ардатовский – 87 подтвержденных случаев

2. Арзамасский (с учетом г.о.г Арзамас) – 59 подтвержденных случаев

3. Балахнинский – 18 подтвержденных случаев

4. Большеболдинский район – 5 подтвержденных случаев

5. Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

6. Борский – 69 подтвержденных случаев

7. Бутурлинский – 12 подтвержденных случаев

8. Вадский – 1 подтвержденный случай

9. Вачский – 18 подтвержденных случаев

10. Ветлужский – 1 подтвержденный случай

11. Вознесенский – 3 подтвержденных случая

12. Володарский – 28 подтвержденных случаев

13. Воротынский – 3 подтвержденных случая

14. Выксунский – 46 подтвержденных случаев

15. Гагинский – 4 подтвержденных случая

16. Городецкий – 21 подтвержденный случай

17. Д.Константиновский – 25 подтвержденных случаев

18. Ковернинский – 1 подтвержденный случай

19. Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев

20. Краснооктябрьский – 60 подтвержденных случаев

21. Лукояновский – 13 подтвержденных случаев

22. Лысковский – 10 подтвержденных случаев

23. Навашинский – 33 подтвержденных случая

24. Первомайский – 7 подтвержденных случаев

25. Перевозский – 2 подтвержденных случая

26. Пильнинский – 11 подтвержденных случаев

27. Починковский – 123 подтвержденных случая

28. Семеновский – 36 подтвержденных случаев

29. Сергачский – 58 подтвержденных случаев

30. Сеченовский – 7 подтвержденных случаев

31. Сокольский – 2 подтвержденных случая

32. Сосновский – 17 подтвержденных случаев

33. Спасский – 11 подтвержденных случаев

34. Тонкинский – 1 подтвержденный случай

35. Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев

36. Уренский – 12 подтвержденных случаев

37. Чкаловский – 9 подтвержденных случаев

38. Шарангский – 8 подтвержденных случаев

39. Шатковский – 13 подтвержденных случаев

40. Шахунский – 38 подтвержденных случаев

41. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Ранее сообщалось, что свыше 650 человек вылечились от коронавируса в Нижегородской области. Однако, число летальных исходов возросло до 26. В целом верифицированы пробы у 4,18 тыс. человек.

СПРАВКА

По состоянию на 9 мая 2020 года в мире зарегистрировано свыше 4,032 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19, в России — 198,676 тыс. При этом зафиксировано 276,407 тыс. летальных исходов, в России — 1,827 тыс. Кроме того, более 1,396 млн человек выздоровели, среди них 31,916 тыс. россиян. За последние сутки прирост заболевших по стране составил 10,817 тыс. случаев.