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Фоторепортажи

Двадцатый портрет Победы

09 мая 2020 21:01  [3]

Двадцатый граффити-портрет участника Великой Отечественной войны появился в Нинем Новгороде. На трансформаторной будке художники Василий Куклев и Дмитрий Дренин нарисовали Василия Ивановича Рассыпнова, который живет в доме напротив. Ко Дню Победы должно было появиться 75 портретов ветеранов, но из-за пандемии акцию пришлось перенести: портреты Победы будут создавать в течение этого года.

Фотографии Анастасии Макарычевой.

Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы
Двадцатый портрет Победы

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