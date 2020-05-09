Двадцатый портрет Победы

Двадцатый граффити-портрет участника Великой Отечественной войны появился в Нинем Новгороде. На трансформаторной будке художники Василий Куклев и Дмитрий Дренин нарисовали Василия Ивановича Рассыпнова, который живет в доме напротив. Ко Дню Победы должно было появиться 75 портретов ветеранов, но из-за пандемии акцию пришлось перенести: портреты Победы будут создавать в течение этого года.
Фотографии Анастасии Макарычевой.
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