Нижний Новгород показывает наибольший прирост по числу заболевших коронавирусом Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирусная инфекция за прошедшие сутки подтверждена еще у 183 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. По данным на 11 мая в городе проживает 2311 человек с подтвержденной инфекцией, тогда как 10 мая тут было зарегистрировано 2024 инфицированных человек.

В перечень территорий Нижегородской области, которые лидируют по числу заболевших COVID-19, помимо Нижнего Новгорода, входят Павловский район, где за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 36 человек – до 469 жителей, Дивеевский район (рост на 20 человек – до 361), Кулебакский район (рост на 45 – до 166 человек), Богородский район (рост на 24 – до 137), Починковский район (рост на 14 – до 137 человек), Дзержинск (рост на 9 человек - до 122 жителей) и Кстовский район (рост на 9 – до 117 человек).

По прежнему ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Воскресенском и Княгининском районах.

Напомним, что по состоянию на 11 мая 2020 года, в Нижегородской области коронавирус обнаружен у 4 733 человек, причем 291 случай заражения подтвердился за прошедшие сутки. Из общего числа заболевших 2 439 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.

В то же время за прошедшие сутки от коронавируса в области скончались двое нижегородцев, увеличив количество летальных исходов в регионе до 31. При этом 715 человек излечились от инфекции.

"Уже свыше 116 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины из тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.