Олег Беркович стал министром культуры Нижегородской области Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил своего заместителя Олега Берковича на пост министра культуры Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона 12 мая 2020 года, он будет совмещать две должности.

С 4 марта этого года Олег Беркович занимает пост заместителя председателя правительства Нижегородской области. Он курирует министерство культуры, департамент развития туризма и народных художественных промыслов региона, а также деятельность АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", АНО "Центр 800" и ВЗАО "Нижегородская ярмарка". Основное направление работы Олега Берковича – подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Сфера культуры одной из первых ощутила на себе последствия распространения коронавируса. Ключевой момент ее деятельности - именно массовые мероприятия, проведение которых на данный момент невозможно. Важно, чтобы министерство сейчас возглавлял человек, который уже хорошо знаком с текущей ситуацией, понимает, какие задачи необходимо решать в первую очередь, и разрабатывает стратегию на будущее, в том числе развивая уже имеющиеся положительные наработки. Сейчас нет ни времени, ни возможностей лично знакомиться с коллективами. Куда важнее создать условия для того, чтобы культурная жизнь в регионе могла возобновиться, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Необходимо реализовывать и новые проекты в виртуальном пространстве, поддерживать связи с культурным сообществом", - сказал Глеб Никитин.

"Изменения структуры правительства, принятые в начале марта, позволили сделать ее более гибкой и соответствующей новым вызовам. Сейчас не время делить "кресла" или "портфели". Необходимо ежедневно и ежечасно решать новые задачи, не отвлекаясь на организационные моменты", - добавил губернатор.

Напомним, с 12 мая Надежда Преподобная покинула пост министра культуры Нижегородской области по собственному желанию и возглавила подведомственную Минкультуры России "Росгосэкспертизу" (Государственный республиканский центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры).

СПРАВКА:

Олег Алексеевич Беркович родился 1 ноября 1986 года в Москве. В 2007 году окончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности "Мировая экономика". В 2006-2007 гг. был редактором, ведущим политического блока молодежного телеканала О2ТВ (Москва), затем – редактором Государственной радиовещательной компании "Маяк" (Москва), в 2008 году выступил сооснователем центра стратегических коммуникаций "Апостол" (Москва).

С 2014 по 2017 год занимался социокультурными проектами, потом был назначен помощником губернатора – председателя правительства Севастополя, директором Департамента общественных коммуникаций Севастополя. С 2018 года являлся советником Губернатора Нижегородской области, директором АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.

В качестве директора АНО "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области Олег Беркович участвовал в различных масштабных проектах развития региона:

- "автоматизированная информационная система управления проектными данными" (АИС УПД), в которую включено более 1 500 проектов, проведено обучение для 500 сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления;

- интерактивная "Карта 52", разработанная в целях обеспечения общественного информирования, мониторинга и контроля за реализацией проектов на территории региона. На данный момент на карте размещено более 8000 объектов;

- организация и проведение культурных мероприятий в Нижегородской области: Государственная премия в области современного искусства "Инновация", фестиваль классического искусства "Стрелка" в пакгаузах;

- организация работы экспертного совета Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. Было проведено более трех десятков стратегических сессий с участием около 500 экспертов. Результатом стала разработанная система показателей эффективности стратегии развития области.

Олег Беркович выступал основателем международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе", на котором дважды побывал президент РФ; был организатором театрального фестиваля в Ясной Поляне "Толстой Weekend".

Награжден государственными и ведомственными наградами: благодарственным письмом президента Российской Федерации; медалью министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества", благодарностью мэра Москвы; благодарностью губернатора Тульской области; почетной грамотой губернатора Тульской области.

Женат. Воспитывает сына и дочь.