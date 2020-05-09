Оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Оползень между Коромысловой и Тайницкой башнями не повлиял на состояние Нижегородского кремля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

Сход грунта произошел утром 10 мая на территории Кремлевского бульвара на участке склона шириной около 30 метров. Он был спровоцирован обильными осадками.

"В настоящее время состояние Кремлевской стены на аварийном участке не вызывает опасения. Но в виду движения земляных масс на склоне, принято решение выполнять мониторинг положения конструкции Кремлевской стены на аварийном участке", - пояснили в управлении.

Кроме того, Управлением делами правительства совместно со специалистами ФГБУ СЭО ФПС ИПЛ по Нижегородской области выполнены мероприятия по динамико-геофизическому обследованию участка кремлевской стены, необходимые для выявления возможных деформаций.

Лабораторные данные направлены во всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Проектная документация на противооползневые работы, которая разрабатывалась управлением делами правительства Нижегородской области и в настоящий момент проходит необходимые согласования, подлежит частичной корректировке, для чего будет выполнена дополнительная геодезическая съемка территории.

В ближайшее время будет выполнен расчет устройства инженерных сооружений защищающих кремлевскую стену и предотвращающий повторный сход масс грунта.

Инженерные сооружения предварительно будут состоять из буронабивных свай глубокого заложения, их количество и глубина будут определены произведенными расчетами.

Сроки проведения мероприятий будут определены до конца недели после анализа полученных изысканий и определения формата первоочередных противоаврийных мероприятий.