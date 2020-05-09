Коронавирус выявлен в 51 районе Нижегородской области Общество

По данным на 13 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 51 районе и городском округе Нижегородской области, включая Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Наибольшее число заболевших – 2 620 человек – проживает в областном центре. Из них 473 – в Ленинском районе, по 444 – в Автозаводском и Канавинском районах, 359 – в Нижегородском районе, 255 – в Сормовском, 233 – в Советском, 214 – в Приоксом и 189 – в Московском.

Кроме того, коронавирус верифицирован у 491 жителя Павловского района, 387 жителей Дивеевского района, у 204 человек в Кулебакском, у 167 - в Богородском, у 147 - в Починковском, у 132 человек - в Дзержинске, у 130 – в Кстовском и у 106 – в Ардатовском районах.

Ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Княгининском районе.

Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 13 мая составляет 5 358 человек. 864 человека в регионе уже выздоровели.

"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. Нижегородская область по абсолютному количеству исследований входит в топ-5 среди регионов России. Алгоритм четко отработан: в каждом случае после подтверждения у человека коронавируса мы создаем все условия для его быстрой локализации, изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время. Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе, наконец, можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Все отклонения от прогнозируемых значений связаны сейчас с очагами, которые возникали из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований и правил. Нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными и прочие явления проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек", - также отметил глава региона.

Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 13 мая 2020):

Ардатовский – 106 подтвержденных случаев

г.о.г Арзамас – 61 подтвержденный случай

Арзамасский – 11 подтвержденных случаев

Балахнинский – 26 подтвержденных случаев

Богородский – 167 подтвержденных случаев

Большеболдинский район – 9 подтвержденных случаев

Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай

Борский – 102 подтвержденных случая

Бутурлинский – 13 подтвержденных случаев

Вадский – 1 подтвержденный случай

Варнавинский район – 1 подтвержденный случай

Вачский – 32 подтвержденных случая

Ветлужский – 2 подтвержденных случая

Вознесенский – 5 подтвержденных случаев

Володарский – 31 подтвержденный случай

Воротынский – 4 подтвержденных случая

Воскресенский – 2 подтвержденных случая

Выксунский – 60 подтвержденных случаев

Гагинский – 7 подтвержденных случаев

Городецкий – 49 подтвержденных случаев

Д.Константиновский – 30 подтвержденных случаев

Дзержинск – 132 подтвержденных случая

Дивеевский – 387 подтвержденных случаев

Ковернинский – 1 подтвержденный случай

Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев

Краснооктябрьский – 62 подтвержденных случая

Кстовский – 130 подтвержденных случаев

Кулебакский – 204 подтвержденных случая

Лукояновский – 25 подтвержденных случаев

Лысковский – 13 подтвержденных случаев

Навашинский – 61 подтвержденный случай

Павловский – 491 подтвержденный случай

Первомайский – 8 подтвержденных случаев

Перевозский – 2 подтвержденных случая

Пильнинский – 16 подтвержденных случаев

Починковский – 147 подтвержденных случаев

Семеновский – 58 подтвержденных случаев

Сергачский – 66 подтвержденных случаев

Сеченовский – 10 подтвержденных случаев

Сокольский – 6 подтвержденных случаев

Сосновский – 29 подтвержденных случаев

Спасский – 15 подтвержденных случаев

Тонкинский – 4 подтвержденных случая

Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев

Уренский – 16 подтвержденных случаев

Чкаловский – 10 подтвержденных случаев

Шарангский – 9 подтвержденных случаев

Шатковский – 20 подтвержденных случаев

Шахунский – 42 подтвержденных случая

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее