Коронавирус выявлен в 51 районе Нижегородской области

По данным на 13 мая, подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 51 районе и городском округе Нижегородской области, включая Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Наибольшее число заболевших – 2 620 человек – проживает в областном центре. Из них 473 – в Ленинском районе, по 444 – в Автозаводском и Канавинском районах, 359 – в Нижегородском районе, 255 – в Сормовском, 233 – в Советском, 214 – в Приоксом и 189 – в Московском.
Кроме того, коронавирус верифицирован у 491 жителя Павловского района, 387 жителей Дивеевского района, у 204 человек в Кулебакском, у 167 - в Богородском, у 147 - в Починковском, у 132 человек - в Дзержинске, у 130 – в Кстовском и у 106 – в Ардатовском районах.
Ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19 не зафиксировано в Княгининском районе.
Общее число больных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области на 13 мая составляет 5 358 человек. 864 человека в регионе уже выздоровели.
"Количество выявленных заражений – результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. Нижегородская область по абсолютному количеству исследований входит в топ-5 среди регионов России. Алгоритм четко отработан: в каждом случае после подтверждения у человека коронавируса мы создаем все условия для его быстрой локализации, изолируем таких пациентов, определяем круг лиц, с которыми заболевший контактировал в последнее время. Только благодаря четким, грамотным действиям мы сможем обеспечить снижение показателей заболеваемости. Ближайшие несколько дней станут решающими для того, чтобы понять, когда в регионе, наконец, можно приступить к ослаблению режима повышенной готовности и частичному снятию ограничений", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Все отклонения от прогнозируемых значений связаны сейчас с очагами, которые возникали из-за нарушения отдельными лицами санитарных требований и правил. Нарушение изоляции и карантинного режима, контакты с больными и прочие явления проводили к тому, что заражались сразу по 30-50 человек", - также отметил глава региона.
Список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом (на 13 мая 2020):
Ардатовский – 106 подтвержденных случаев
г.о.г Арзамас – 61 подтвержденный случай
Арзамасский – 11 подтвержденных случаев
Балахнинский – 26 подтвержденных случаев
Богородский – 167 подтвержденных случаев
Большеболдинский район – 9 подтвержденных случаев
Большемурашкинский – 1 подтвержденный случай
Борский – 102 подтвержденных случая
Бутурлинский – 13 подтвержденных случаев
Вадский – 1 подтвержденный случай
Варнавинский район – 1 подтвержденный случай
Вачский – 32 подтвержденных случая
Ветлужский – 2 подтвержденных случая
Вознесенский – 5 подтвержденных случаев
Володарский – 31 подтвержденный случай
Воротынский – 4 подтвержденных случая
Воскресенский – 2 подтвержденных случая
Выксунский – 60 подтвержденных случаев
Гагинский – 7 подтвержденных случаев
Городецкий – 49 подтвержденных случаев
Д.Константиновский – 30 подтвержденных случаев
Дзержинск – 132 подтвержденных случая
Дивеевский – 387 подтвержденных случаев
Ковернинский – 1 подтвержденный случай
Краснобаковский – 5 подтвержденных случаев
Краснооктябрьский – 62 подтвержденных случая
Кстовский – 130 подтвержденных случаев
Кулебакский – 204 подтвержденных случая
Лукояновский – 25 подтвержденных случаев
Лысковский – 13 подтвержденных случаев
Навашинский – 61 подтвержденный случай
Павловский – 491 подтвержденный случай
Первомайский – 8 подтвержденных случаев
Перевозский – 2 подтвержденных случая
Пильнинский – 16 подтвержденных случаев
Починковский – 147 подтвержденных случаев
Семеновский – 58 подтвержденных случаев
Сергачский – 66 подтвержденных случаев
Сеченовский – 10 подтвержденных случаев
Сокольский – 6 подтвержденных случаев
Сосновский – 29 подтвержденных случаев
Спасский – 15 подтвержденных случаев
Тонкинский – 4 подтвержденных случая
Тоншаевский – 6 подтвержденных случаев
Уренский – 16 подтвержденных случаев
Чкаловский – 10 подтвержденных случаев
Шарангский – 9 подтвержденных случаев
Шатковский – 20 подтвержденных случаев
Шахунский – 42 подтвержденных случая
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
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