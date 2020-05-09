Ливневую канализацию чистят на Окском съезде в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Оползень на Окском съезде (фото: из соцсети ВКонтакте, Нижний Новгород Без цензуры)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ливневую канализацию чистят на Окском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

Несмотря на то, что колодец и коллектор на Окском съезде были прочищены две недели назад, смытый сильным ливнем грунт засорил дождеприемники.

"Ливневую канализацию сразу же начали чистить, вода сошла", - пояснили в администрации.

По мнению специалистов МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода", размыв грунта на Окском съезде мог быть спровоцирован большим количеством выпавших осадков и отсутствием дернового покрова.

"В городе достаточно быстро сошел снег, но из-за отрицательной температуры трава еще не успела прорасти", - отметили эксперты.

В настоящее время управление инженерной защиты разрабатывает комплекс мероприятий, которые необходимо выполнить для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее сообщалось, что причиной схода грунта на Окском съезде стала не прочищенная ливневая канализация, которая не справилась с объемом воды.