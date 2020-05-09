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14 мая 2020 12:11  [136] "Выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должно начисляться не поминутно, а за всю смену", - Михаил Мурашко
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Общество

"Выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должно начисляться не поминутно, а за всю смену", - Михаил Мурашко

14 мая 2020 12:11  [136] Общество

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался против "поминутной" оплаты труда медработникам. Он считает, что стимулирующие выплаты должны начисляться за всю смену. Об этом сообщает "Российская газета" 14 мая 2020 года.

"Ни в коем разе не должно быть там поминутной какой-то оплаты. Есть смена, когда человек работает в красной зоне, вся смена должна быть оплачена", - сказал он.

"Средства доведены в полном объеме. Сегодня мы проинформировали депутатов, что совместно с казначейством создана система отслеживания платежа до каждого получателя, до каждого врача, медсестры, водителя скорой помощи. Депутаты подсказали, по каким категориям сегодня необходимо внести изменения в законодательство, чтобы не было выпадения, и социальная справедливость существовала", - подчеркнул Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что на федеральном уровне принято решение выплатить дополнительные средства всем медицинским работникам, которые контактируют с больными коронавирусом. Нижегородские медики получат надбавки до 15 мая.

Кроме того, работающие с больными коронавирусом сотрудники нижегородских медицинских организаций, не попавшие в федеральный список для стимулирующих выплат, все равно получат дополнительные средства из бюджета региона.

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