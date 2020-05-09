Комиссия по землепользованию Нижегородской области одобрила строительство медцентра в районе Мызинского моста Бизнес

Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области впервые прошла в формате интернет-конференции. Об этом сообщается на сайте депграда.

Комиссия рассмотрела результаты публичных слушаний по вопросу предоставления права на условно разрешенный вид использования "Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1" земельного участка в Приокском районе, на пересечении пр. Гагарина и трассы М-7 "Волга".

Заявка ООО "БиоТэк" была одобрена, но с рекомендацией обследовать территорию на предмет возможности сохранения выполненного благоустройства.

Инвестор намерен построить там диагностический медцентр.

Напомним, публичные слушания по строительству медцентра прошли в Нижнем Новгороде 27 января и 10 марта.