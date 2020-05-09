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Общество

Аэропорт "Стригино" вошел в перечень опасных по коронавирусу

14 мая 2020 17:58  [122] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) включило международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в перечень аэропортов мира, которые находятся в городах с высоким риском распространения коронавируса и могут быть небезопасными. Соответствующая информация содержится на сайте EASA.

В перечень российских аэропортов также входят все аэропорты Москвы, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Напомним, что последний в условиях пандемии коронавируса международный рейс аэропорт "Стригино" принял 28 марта. Самолет прибыл из Таиланда.

При этом нижегородцы до сих пор продолжают возвращаться из-за границы. Речь идет о жителях региона, которые не смогли вылететь из-за рубежа в связи с объявленной пандемией. С 27 марта (дата закрытия границ России) домой вернулись 2 385 нижегородцев. В том числе с 15 апреля по 13 мая спецрейсами, организованными оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, в Нижегородскую область возвращены 258 нижегородцев.

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