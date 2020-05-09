Администрация Автозаводского района ищет другие участки под храм вместо сквера по ул.Прыгунова Общество

сквер по ул.Прыгунова Фото: администрация Нижнего Новгорода

Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области впервые прошла в формате интернет-конференции. Об этом сообщается на сайте депграда 14 мая 2020 года.

Члены комиссии в очередной раз решили отложить рассмотрение результатов публичных слушаний по вопросу изменения зоны скверов на зону культурно-просветительского назначения и культовых объектов у дома № 35Б по Южному шоссе в Автозаводском районе.

Речь идёт о строительстве храма-часовни в сквере памяти погибшим милиционерам.

В целях снятия социальной напряженности глава администрации Автозаводского района предложил совместно с Нижегородской епархией и министерством граддеятельности подобрать альтернативный участок на территории района.

Публичные слушания по проекту строительства религиозного объекта сквере по ул. Прыгунова Автозаводского района прошли в мае прошлого года, где жители выступили резко против строительства храма либо часовни в сквере. Кроме того, автозаводцы собрали подписи против строительства объекта РПЦ именно в сквере.

Отметим, что вопрос находился в стадии проработки и в январе этого года. Также власти обещали детально проработать вопрос строительства религиозного объекта в сквере еще в марте прошлого года.