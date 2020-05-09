ГАЗ до конца года уходит на четырехдневку Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Горьковский автозавод с середины июня до декабря переходит на сокращенный график работы – четырехдневную рабочую неделю. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-служба Горьковского автозавода.

Такой график на предприятии объясняют падением объемов заказов.

В пресс-службе ГАЗа отметили, что "из-за санкций ГАЗ уже более двух лет несет критическую нагрузку и не имеет резервов для того, чтобы нивелировать негативные последствия кризиса, связанного с эпидемией".

Четырехдневка вводится с 19 июня по 18 декабря. Помимо этого, с 22 июня по 5 июля ГАЗ приостановит производство, отправив сотрудников в корпоративный отпуск, который традиционно проводится в конце июля – начале августа.

В настоящее время конвейеры автозавода уже работают по сокращенному графику. Предполагалось, что он продлится до 22 июля. Теперь на ГАЗе не исключают дальнейшей сокращенной рабочей недели работы конвейеров.

Председатель рабочих советов "Группы ГАЗ" Евгений Морозов, чьи слова приводит пресс-служба, сказал, что завод "находится в двойном кризисе — из-за санкций и падения рынка".



"Сейчас, когда у нас нет заказа - в нашей цепочке смежников под ударом полмиллиона человек. Поэтому мы с большой надеждой ожидаем старта антикризисных программ поддержки автопрома, принятых на совещании у президента РФ, и очень надеемся, что у ГАЗа будет эта поддержка", - добавил Евгений Морозов.

Напомним, что Группа ГАЗ в октябре прошлого года рассматривала возможность перехода на четырехдневку в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта. Кроме того, на деятельность компании влияли санкции США.

Это могло привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы.

Однако позже переход на сокращенный график был отложен, поскольку ГАЗ в рамках госзаказа начал поставлять в регионы школьные автобусы и машины скорой помощи.

Напомним также, что за поддержку отечественного автопрома выступает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. С соответствующим докладом он выступил на совещании с президентов РФ Владимиром Путиным о ситуации в автомобильной промышленности.