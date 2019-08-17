ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Группы ГАЗ".

Такое решение руководство компании может принять в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами. Кроме того, сейчас на деятельность компании влияют санкции США.

"Это может привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник добавил, что при стабилизации ситуации на рынке четырехдневную рабочую неделю компания вводить не будет и предприятия "Группы ГАЗ" продолжат работать в режиме полной рабочей недели.

"В случае реализации негативных прогнозов переход на режим неполного рабочего времени позволит избежать сокращений персонала на предприятиях и обеспечить стабильную загрузку производств", - пояснили в пресс-службе, отметив, что переход на "четырехдневку" согласован с профсоюзным комитетом и о возможном переходе сокращении рабочей недели были уведомлены все сотрудники группы.

В пресс-службе также рассказали о нынешней ситуации на рынке. По данным компании, за 7 месяцев 2019 года рынок легких коммерческих автомобилей сократился на 8%, по итогам этого года падение может усилиться до 15%. На рынок коммерческого транспорта негативно влияют макроэкономические факторы – высокие ставки по кредитам, сокращение федеральных программ стимулирования спроса, инфляция, сокращение инвестиций в основной капитал, завершение крупных федеральных строек.

"Группа ГАЗ" является подконтрольной бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"), который неоднократно попадал под санкции США. В очередной раз это случилось в апреле 2018 года, когда в списке из 15 компаний оказалась одна нижегородская - "Группа ГАЗ".

Как пояснил Олег Дерипаска 16 апреля 2019 года, из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

При этом в январе, по данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC), санкции, введенные в отношении еще трех компаний Олега Дерепаски - En+ Group plc ("En+"), UC Rusal plc ("Русал") и ОАО "Евросибэнерго" ("ESE") были отменены.

Олег Дерипаска пояснил, что отмена санкций обусловлена тем, что бизнесмен отказался от контроля над ними. Поэтому бизнесмен также выразил готовность отказаться и от контроля над ГАЗом.

Олег Дерипаска также сказал, что сейчас для автомобилестроительного холдинга "настали тяжелые времена", и если действия санкций продолжатся, то у ГАЗа "нет шансов выжить".

Напомним, что власти США также замораживали американские активы Олега Дерипаски в октябре 2018 года. Речь шла о домах в Нью-Йорке и Вашингтоне. В частности, стоимость купленной в 2008 году недвижимости составляла $42,5 млн. В мае того же года банк ВТБ перестал кредитовать Олега Дерипаску и подконтрольные ему компании после включения их в санкционный список США.

В январе 2019 года "Группа ГАЗ" уступила контракт КамАЗу на поставку 100 электробусов в Москву. "Группа ГАЗ" не принимала участия в конкурсе. Причиной стал отказ иностранных поставщиков работать с группой на фоне санкций против активов Олега Дерипаски. В самой компании заметили, что "на момент принятия решения не могли бы гарантировать выполнение контракта" и потому, "чтобы не подвести клиента, не пошли в новый тендер".

В июне рабочие ГАЗа провели пикет против американских санкций у посольства США в Москве.