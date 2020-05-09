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Происшествия

Четыре россиянина подозреваются в опубликовании фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

18 мая 2020 12:50  [371] Происшествия

Четыре россиянина подозреваются в опубликовании фото нацистов на сайте движения "Бессмертный полк". Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В ходе следствия было установлено, что к этому причастны: Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска.

В отношении них возбуждены уголовные дела. Мужчин допрашивают следователи.

"Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях", - отметили в СК РФ.

Известно, что Вячеслав Круглов в 2017 году был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.

Следствием также установлены другие эпизоды аналогичных преступлений, в том числе с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

Следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) продолжаются.

Напомним, что Следственный комитет СК РФ возбудил уголовное дело после публикации фото нацистов на сайте движения "Бессмертный полк".

"Бессмертный полк" - это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников - ветеранов войны. Акция 2020 года, ввиду особой эпидемиологической ситуации, была переведена в онлайн-режим.

Между тем, в 2020 году выявлены факты размещения на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн" фотографий нацистских преступников.

"Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - пояснили в следственном комитете.

Ранее организаторы "Бессмертного полка" передали следователям СК данные IP-адресов хакеров, опубликовавших фото нацистов.

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