Продуктовые наборы начали выдавать нижегородским школьникам-льготникам с 18 мая Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

С 18 мая проходит выдача продуктовых наборов за май детям, которые питались в школах бесплатно, как льготники. Эту работу планируется завершить до 23 мая. Об этом сообщила директор департамента образования города Нижнего Новгорода Елена Платонова.

Елена Платонова пояснила, что в Нижнем Новгороде действуют постановления, которые утверждают порядок предоставления питания отдельным категориям: детям с ограниченными возможностями здоровья и детям других льготных категорий, обучающимся в школах города.

"В соответствии с этими постановлениями утверждены два набора продуктов, один из которых был выдан в апреле. И в этом случае был охвачен 15 821 ребенок, из которых 896 – это дети в ограниченными возможностями здоровья, которые получают питание за счет средств областной субвенции. Раздача продуктовых наборов начнется на этой неделе и будет завершена 23 мая", – рассказала директор департамента образования.

Елена Платонова пояснила, что в майские продуктовые наборы будут отличаться по составу от тех, которые раздавали в апреле. В них вошли гречневая крупа, хлопья "Геркулес", рис, молоко, сок, шоколад, какао и говядина тушеная.

Продуктовые наборы будут доставлены в школы. Так же, как и в апреле, семьям, которые не смогут получить самостоятельно продуктовые наборы в школе, продукты домой доставят волонтеры.

По словам генерального директора единого поставщика питания МП "Единый центр муниципального заказа" Александр Банцекин, в связи с тем, что в мае только 12 рабочих дней, в мае продуктовый набор будет меньше, чем в апреле.

"Отмечу, что продуктовые наборы – это не замена горячего питания, а дополнительный комплект продуктов, из которых можно приготовить завтрак, обед или ужин", – пояснил директор ЕЦМЗ

Как рассказала Елена Платонова, в соответствии с письмом министерства образования Нижегородской области продуктовыми наборами за счет средств областной субвенции будут обеспечены дети с ограниченными возможностями здоровья, посещающие муниципальные детские сады и получающие там бесплатное питание: Департамент образования готовит соответствующее постановление администрации города.

"Мы обеспечим деток тем питанием, которое бы они получили, находясь в образовательных организациях. Мы уже начали собираться информацию о количестве таких детей. Предварительно это еще порядка 1 400 малышей, которые получат данные продуктовые наборы", – пояснила Елена Платонова.

Напомним, что 6 апреля учащиеся льготных категорий получили первые продуктовые наборы, рассчитанные на месяц. В состав вошли бакалейная продукция и продукты в твёрдой упаковке.

По возникающим вопросам касательно качества продуктов, входящих в наборы, или составу самих наборов можно обращаться по телефонам горячей линии "ЕЦМЗ": 265-36-94, 8-991-453-53-53.