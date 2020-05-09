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Происшествия

Валерий Гельжинис подозревается в попытке продажи устаревших аппаратов ИВЛ

18 мая 2020 16:45  [116] Происшествия

Экс-депутат нижегородской Думы Валерий Гельжинис подозревается в попытке продажи устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на данные следствия.

По версии следствия, Валерий Гельжинис стал организатором закупки у ООО "Кострома-медико" около 800 аппаратов ИВЛ без необходимой документации. Техника – 1990-х годов выпуска. Из разрешительной документации у продавцов были только заключение экспертизы, гарантировавшей ее рабочее состояние после расконсервации.

Следствие предполагает, что подельники Валерия Гельжиниса купили данные аппараты ИВЛ по пять тысяч рублей за каждый и хотели перепродать их по цене около 700 тысяч рублей.

Им не удалось продать ни одного аппарата. В конце апреля под видом покупателя на склад приехал сотрудник ОБЭПиК.

Таким образом, Валерия Гельжиниса подозревают в покушении на мошенничество (ч. 3. ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Двоим подельникам предъявлено обвинение.

Напомним, что в январе 2019 года Арбитражный суд снова продлил срок реализации имущества Валерия Гельжиниса на три месяца. Он был признан банкротом как физлицо в июле 2016 года по иску ПАО ПФ "Запсибкомбанк". Задолженность составляла более 45 млн рублей.

В июле 2018 года стало известно, что прокуратура просит суд уничтожить документы об образовании Гельжиниса. В январе прошлого года СУ СК подтвердил использование поддельного диплома Валерием Гельжинисом.

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