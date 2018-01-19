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Политика

СУ СК подтвердил использование поддельного диплома нижегородским депутатом Валерием Гельжинисом

22 января 2018 18:34  [548] Политика
Валерий Гельжинис

Валерий Гельжинис

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

СУ СК РФ не стал возбуждать уголовное дело в отношении нижегородского депутата Валерия Гельжиниса. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердил сам депутат 22 января 2018 года.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела датируется 19 января 2018 года. По данным следствия, Валерий Гельжинис представил при выдвижении в депутаты Гордумы Нижнего Новгорода в окружную избирательную комиссию №16 поддельный диплом об окончании Астраханского морского колледжа. Однако срок привлечения к уголовной ответственности истек 24 июля 2017 года, в связи с этим было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сам Валерий Гельжинис, отвечая на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород" подчеркнул, что диплом фальшивым не является, и соответствующие решения суда он представлял в следственный комитет.

Напомним, что в 2015 году во время предвыборной кампании в городскую Думу Нижнего Новгорода в Канавинском районном суде оспаривалась регистрация Гельжиниса кандидатом в депутаты. У заявителя был ряд претензий к документам, поданным в избирком, в том числе к диплому об образовании (по информации, предоставленной Гельжинисом в избирком, и указанной в справке на сайте Гордумы, он окончил Астраханский морской колледж) – нынешнее наименование учебного заведения отличается от наименования, указанного в дипломе. По всем претензиям суд заявителю отказал, так как в них не было выявлено нарушений избирательного законодательства. Однако через месяц после вынесения решения суда (решение было вынесено 21 августа) поступил ответ из учебного заведения, касающийся диплома Гельжиниса. В ответе сказано (текст имеется в распоряжении редакции), что диплом он не получал, так как был отчислен с третьего курса, и что сведения о выдаче ему диплома в книге регистрации отсутствуют.

Также напомним, что Гельжинис признан банкротом как физлицо.

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