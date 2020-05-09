Детские сады, возможно, откроют в ближайшее время в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Поэтапное снятие ограничений в Нижегородской области предполагает начало работы детских садов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соответствующие изменения в Указ о режиме повышенной готовности подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Работа дошкольных образовательных организаций может возобновиться в обычном режиме по решению глав администраций муниципальных районов (городских и муниципальных округов). При этом детские сады не будут пока работать в районах, где действует карантин.

"Чем больше организаций открывается, тем выше потребность родителей в том, чтобы водить детей в детсад. Решения об открытии дошкольных учреждений, а не только дежурных групп в них, сейчас могут принимать муниципалитеты исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Исключение – территории, на которых действует карантин. Все решения об открытии детсадов должны быть взвешенными, необходимо оценивать текущую ситуацию. Главное – безопасность жителей и забота об их здоровье", - сказал глава региона.

Напомним, Глеб Никитин внес изменения в Указ Губернатора о повышенной готовности и дополнил его новыми пунктами, которые определяют порядок снятия ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса.

В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли, а также увеличен радиус прогулки до 1000 метров от места проживания (пребывания) и ее продолжительность - до 120 минут в сутки; стали возможными занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе в спортивной экипировке в течение 120 минут в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 метров.

Снятие данных ограничений также не распространяется на территории, где действует карантин.