Нижегородский троллейбус №22 вновь выйдет на маршрут с 20 мая Общество

С 20 мая 2020 года будет восстановлен троллейбусный маршрут №22, следующий от улицы Минеева в Автозаводском районе до проходной ГАЗа по временному расписанию. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, отправления с остановки "ул. Минеева" будут осуществляться в: 05:39, 06:15, 06:51, 07:27, 13:56, 14:39, 15:15, 15:51, 16:27.

Отправления с остановки "7 проходная ГАЗ": 05:58, 06:34, 07:10, 07:46, 14:20, 14:56, 15:32, 16:08, 16:44. Данный маршрут был приостановлен в связи с введением ограничительных мер из-за профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, после введения режима самоизоляции работа городского общественного транспорта была организована по расписанию выходного дня. В настоящее время муниципальные транспортные предприятия Нижнего Новгорода постепенно возвращаются к работе в прежнем режиме.

С 18 мая возобновлена работа троллейбусов №3 (ул.Пролетарская - улица Чаадаева) №11 (станция метро "Пролетарская"-ул.Комсомольская-проходные завода- станция метро "Пролетарская").

Маршрут Т-92 "Микрорайон Бурнаковский - микрорайон Цветы" возобновил работу также с 18 мая. Его будет обслуживать "Нижегородпассажиравтотранс", а не частный перевозчик.