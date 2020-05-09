НПАТ будет обслуживать маршрут Т-92 Общество

Маршрут Т-92 "Микрорайон Бурнаковский - микрорайон Цветы" возобновляет работу с 18 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В связи с многочисленными обращениями нижегородцев министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области провело необходимые процедуры и выдало временное свидетельство на обслуживание маршрута МП "Нижегородпассажиравтотранс", единственному обратившемуся с заявкой.

На маршруте Т-92, как и раньше, будет работать 15 автобусов с интервалом движения 15 минут. Сохранится и расписание: в первый рейс с обеих конечных остановок они будут отправляться в 5:50, в последний - в 21:30.

Стоимость и правила проезда на Т-92 будут такими же, как в муниципальных автобусах: 26 рублей при безналичной оплате, 28 рублей при оплате наличными. Также в этих автобусах будут действовать все виды проездных карт и льготные документы.

В минтрансе подчеркнули, что в настоящее время готовится очередной пакет документов для размещения предложений перевозчикам на право обслуживания маршрутов и по выдаче временных свидетельств и карт на 180 дней. Все социально значимые маршруты планируется восстановить.

Напомним, что минтранс прекратил действие свидетельства на право перевозок ООО "Лидер-Транс", обслуживающего маршрут, с 23 апреля. Как сообщили в минтрансе, в течение более трех дней подряд на маршрутах Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92 в областном центре не было ни одного автобуса.

Ранее перевозчик Эдуард Степанов заявлял агентству, что временно прекращает работу в Нижнем Новгороде из-за неблагоприятной экономической обстановки.

Ранее сообщалось, что НПАТ временно заменит ИП Каргин на маршруте Т-71.