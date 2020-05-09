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Происшествия

"Красное Сормово" обязано выплатить 7,5 млн рублей родственникам погибших на заводе в 2019 году

20 мая 2020 12:46  [106] Происшествия

Сормовский районный суд обязал ПАО "Завод "Красное Сормово" выплатить родственникам погибших на пожаре в 2019 году сотрудникам предприятия 7,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов (ОПС) общей юрисдикции Нижегородской области.

Несчастный случай на заводе произошел утром 28 августа 2019 года. В результате вспышки кислорода загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Это привело к пожару, в результате которого двое рабочих погибли. Еще один сотрудник завода получил ожоги 90% тела и позже скончался в Нижегородском институте травматологии и ортопедии.

"Определяя размер компенсации морального вреда, суд учитывал, что гибель родного человека сама по себе является обстоятельством, причиняющим самые тяжкие страдания человеку, которые возможны", - говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции.

Суд обязал завод выплатить в пользу матери одного из погибших 3 млн рублей. За компенсацией морального вреда из-за гибели второго сотрудника завода обратились трое родственников: им суд назначил выплату в 1,5 млн рублей каждому. И этот иск был удовлетворен частично.

В пресс-службе добавили, что решения суда в настоящее время обжалуются.

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