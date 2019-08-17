Пострадавший при пожаре на заводе "Красное Сормово" нижегородец скончался Происшествия

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пострадавший при пожаре на заводе "Красное Сормово" нижегородец скончался. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона со ссылкой на информацию Нижегородского института травматологии и ортопедии, куда был доставлен мужчина с ожогами тела около 90%.

"Несмотря на все усилия врачей, пациент, пострадавший на Красном Сормово, скончался", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 августа на предприятии загорелся строящийся сухогруз проекта RSD59. Как пояснили на судоверфи, возгорание произошло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате двое сотрудников завода погибли, еще один получил ожоги. Таким образом, теперь в результате пожара уже трое погибших.

По факту данного ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда" (ст. 143 УК РФ).

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству здравоохранения области также оказать всю необходимую помощь пострадавшему, а министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему.