Последние новости рубрики Общество
20 мая 2020 15:41  [3] Настоятельница монастыря в Дивееве рассказала о лечении монахинь от коронавируса
20 мая 2020 15:34  [17] Новые тематические разделы для обращений граждан появились на портале "Вам решать"
20 мая 2020 15:19  [43] Банк "Открытие" выступает партнером онлайн-фестиваля "Arkhangelsk Blues"
20 мая 2020 14:55  [91] Суд оштрафовал жителя Кулебак за нарушение карантина
20 мая 2020 14:37  [105] Больше 50% зараженных COVID-19 нижегородцев проживает в областном центре
20 мая 2020 14:21  [110] Нижегородская администрация установила тарифы на укладку плитки и брусчатки на кладбище
20 мая 2020 13:42  [104] Администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели
20 мая 2020 13:11  [131] Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Александра Ведерникова
20 мая 2020 11:58  [143] Одиннадцать нижегородцев вернулись домой из Франции
20 мая 2020 11:31  [172] Названы примерные сроки и условия летней детской оздоровительной кампании
Общество

Суд оштрафовал жителя Кулебак за нарушение карантина

20 мая 2020 14:55  [91] Общество

Суд оштрафовал жителя Кулебак за нарушение карантина. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 20 мая 2020 года.

Мужчина нарушил двухнедельный карантин после контакта с заболевшим COVID-19 и был оштрафован на 7,5 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Также суд привлек администратора магазина в Кулебаках к ответственности.

Судом установлено, что администратор магазина не проконтролировала наличие и использование продавцом перчаток.

Суд пришел к выводу, что тем самым были нарушены требования, изложенные в Указе Губернатора № 27 от 13.03.2020 "О введении режима повышенной готовности".

Штраф составил 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

По состоянию на 20 мая 2020 года, в Нижегородской области официально заболели 7 209 человек, из них 1 653 человека выздоровели и выписаны (19 мая было 1 553 выздоровевших), 49 человек умерли (19 мая было 45 умерших).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph