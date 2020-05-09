Суд оштрафовал жителя Кулебак за нарушение карантина Общество

Суд оштрафовал жителя Кулебак за нарушение карантина. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 20 мая 2020 года.

Мужчина нарушил двухнедельный карантин после контакта с заболевшим COVID-19 и был оштрафован на 7,5 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.

Также суд привлек администратора магазина в Кулебаках к ответственности.

Судом установлено, что администратор магазина не проконтролировала наличие и использование продавцом перчаток.

Суд пришел к выводу, что тем самым были нарушены требования, изложенные в Указе Губернатора № 27 от 13.03.2020 "О введении режима повышенной готовности".

Штраф составил 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.



По состоянию на 20 мая 2020 года, в Нижегородской области официально заболели 7 209 человек, из них 1 653 человека выздоровели и выписаны (19 мая было 1 553 выздоровевших), 49 человек умерли (19 мая было 45 умерших).