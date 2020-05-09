Всего 7 209 человек: еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта primorsky.ru, Роман Павловский

Еще 257 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По состоянию на 20 мая 2020 года, в всего Нижегородской области заболели 7 209 человек, из них 1 653 человека выздоровели и выписаны (19 мая было 1 553 выздоровевших), 49 человек умерли (19 мая было 45 умерших).

Из общего числа заболевших около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Чуть более тысячи пациентов с коронавирусом находятся в больницах, около 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 человек – в обсерваторах.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, от коронавируса скончались еще 4 жителя области, число летальных случаев в регионе достигло 49. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Первый этап снятия ограничений начался в Нижегородской области накануне, 19 мая.

В частности, на первом этапе открываются объекты розничной торговли площадью зала до 400 кв.м с отдельным наружным (уличным) входом, при условии ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв.м), а также при условии закрытия примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях.

Поэтапное снятие ограничений не распространяется на территории, где действует карантин (с.Починки, Выкса, Павлово и р.п.Тумботино Павловского района, Кулебаки и р.п.Гремячево Кулебакского района, р.п. Мухтолово Ардатовского района, а также Дивеево).