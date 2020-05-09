Еще четыре нижегородца умерли от COVID-19, увеличив число летальных исходов до 53 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Еще четыре нижегородца умерли от коронавируса COVID-19, увеличив число летальных исходов до 53. Об этом 21 мая сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, у погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Напомним, что сегодня – 21 мая, в регионе коронавирус подтвержден у 7 413 нижегородцев, причем за прошедшие сутки выявлено 204 случая заболевания. Это почти на 50 случаев меньше, чем днем ранее. Таким образом, наблюдается динамика к снижению заболеваемости.

Из общего числа заразившихся 1 911 человек уже выздоровели, в том числе за прошедшие сутки от инфекции излечились 258 нижегородцев.