Всего 7 413 человек: еще 204 нижегородца заразились COVID-19, но динамика снижается Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

Еще 204 случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Между тем, вчера в Нижегородской области было зарегистрировано 257 новых случаев COVID-19. Таким образом, наблюдается динамика к снижению заболеваемости.

Сегодня – 21 мая, в регионе коронавирус подтвержден у 7 413 человек, из них 1 911 человек уже выздоровели (за прошедшие сутки от инфекции излечились 258 нижегородцев).

Из общего числа заболевших около 4,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме. Более 930 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" находятся в больницах, свыше 4 тысяч человек - под наблюдением врачей, из них 36 человек – в обсерваторах.

Напомним, 18 мая 2020 года Глеб Никитин внес изменения в Указ о введении режима повышенной готовности. Изменения являются первым этапом снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекцией.

Сейчас в Нижегородской области начинают открываться магазины одежды и обуви, но на определенных условиях.

Кроме того, увеличивается радиус прогулки и ее продолжительность, а также разрешаются занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе.

"Мы видим положительную динамику. Вместе с тем, ситуация остается сложной, поэтому режим самоизоляции сохраняется. Необходимо так же, как и раньше, заполнять заявки на выход из дома на портале "Карта жителя Нижегородской области". Однако у нас появилась возможность ввести определенные послабления, и было принято решение о переходе к первому этапу снятия ограничений", - пояснил Глеб Никитин.