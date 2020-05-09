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Общество

Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке

22 мая 2020 09:35  [45] Общество

Фото: с сайта gipernn.ru, Наталия Пылина

Нижегородская администрация разместила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке почти за 42 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион должен состояться 1 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41,8 млн рублей.

Предполагается комплексное благоустройство общественной территории "Сквер Звездинский". Работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года включительно. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и товары составляет 5 лет.

В контракте прописано, что при благоустройстве предусмотрены демонтажные работы, снос деревьев, ремонт покрытий и дорожек, устройство ограждения, ремонт газона, посадка деревьев и кустарников, устройство бетонных клумб, установка и приобретение малых архитектурных форм. Подробнее о работах можно узнать по ссылке.

Всего в 2020 году в городе должны привести в порядок 40 общественных территорий, в том числе этот сквер.

Напомним, на этой неделе администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели.

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