Нижегородская администрация объявила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке

Нижегородская администрация разместила аукцион на благоустройство сквера на Звездинке почти за 42 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Аукцион должен состояться 1 июня. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 41,8 млн рублей.
Предполагается комплексное благоустройство общественной территории "Сквер Звездинский". Работы необходимо выполнить до 1 сентября этого года включительно. Гарантийный срок на выполненные работы, материалы и товары составляет 5 лет.
В контракте прописано, что при благоустройстве предусмотрены демонтажные работы, снос деревьев, ремонт покрытий и дорожек, устройство ограждения, ремонт газона, посадка деревьев и кустарников, устройство бетонных клумб, установка и приобретение малых архитектурных форм. Подробнее о работах можно узнать по ссылке.
Всего в 2020 году в городе должны привести в порядок 40 общественных территорий, в том числе этот сквер.
Напомним, на этой неделе администрация Перевозского района разместила аукцион на поставку новогодней ели.
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