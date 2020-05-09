Нижегородские градозащитники выступили против сноса трех домов в квартале ул.Новая-Короленко Общество

ул.Новая, 18

Нижегородские градозащитники выступили против сноса трех домов в квартале ул.Новая-Короленко. Об этом эксперт министерства культуры России Анна Давыдова сообщила в соцсети Facebook 25 мая 2020 года, в день единых действий градозащитников России против сноса исторических зданий во время пандемии коронавируса.

Речь идет о домах в квартале церкви Трёх Святителей по адресам: ул.Новая,16; ул.Новая,16а и ул.Новая,18.

"В Нижнем Новгороде могут снести три прекрасных исторических дома. На их месте планируют построить административный комплекс. Эти три дома то немногое, что ещё остаётся на улице Новой и Короленко из истории. Они - выявленные объекты культурного наследия! Новое строительство на этом участке, кстати, в защитной зоне, где строить нельзя, сведёт на нет все старания по сохранению целой исторической территории. Градозащитники Нижнего Новгорода выступают категорически против сноса исторической среды в квартале церкви Трёх Святителей! НЕТ ПАНДЕМИИ СНОСОВ!" – заявила Анна Давыдова.

При этом, 21 мая в формате интернет-конференции прошло заседание Архитектурного совета Нижегородской области. Совет одобрил архитектурное решение здания учреждения бытового облуживания с подземной автостоянкой, предусмотренное проектом планировки территории на пересечении улиц Короленко и Новая. Проект подготовлен ООО НПО "АРХСТРОЙ" по заказу ООО "Фрегат".

Ранее, согласно протоколу заседания Общественного совета при управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 29 апреля 2020 года, была рассмотрена документация этого здания на предмет определения влияния проектируемого объекта на восприятие объектов культурного наследия и района ул.Короленко-Новая. Тогда 11 представителей совета были не против возможности реализации данного проекта в историческом квартале, 4 представителя совета высказались против реализации проекта, один – воздержался.

Важно добавить, что в этом историческом квартале два года подряд проходил фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест Нижний Новгород". В 2019 году было отремонтировано 3 дома: ул.Короленко,16; и ул.Новая, 22а, а также ул.Короленко,18 в 2018 году.

От лица координатора фестиваля руководителю управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорию Меламеду было направлено обращение с просьбой остановить реализацию проекта.

"Многие дома в этом квартале уже стали объектами культурного наследия. Этот квартал на данный момент практически единственный в городе остается экскурсионным, без постоянного транспортного потока. Снос линии из трех исторических зданий по ул. Новой, вне зависимости от их формального статуса, приведет к исчезновению всего заповедного квартала, как единого историко-градостроительного пространства. Территория, отданная "Фрегату" под договор о развитии застроенных территорий, попадает в защитную зону объекта культурного наследия - дома по ул. Новая, 20. В защитных зонах строительство запрещено. Снос зданий произойдет ради сноса. Просим управление госохраны отказать "Фрегату" в согласовании сноса исторической застройки - домов по ул. Новой, 16, 16а и 18, а также отказать в согласовании строительства на участке, т.к. это защитная зона ОКН", - отмечается в обращении.

ул.Новая,16 ул.Новая, 18 (автор фото: Илья Мясковский)