Фонтан предлагают установить рядом с канатной дорогой в Нижнем Новгороде Общество

Предварительная концепция развития площади у канатной дороги Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Предварительная концепция развития площади рядом с нижегородской канатной дорогой в рамках программы #Среда800 предусматривает установку на ней фонтана. Архитектурное бюро "MLA+" представило свои наработки в формате видеоконференции 25 мая 2020 года.

Архитекторы видят территорию – новой точкой притяжения нижегородцев и гостей города. Одной из своих задач они видят обеспечение связи ул. Большой Печерской с канатной дорогой и, далее, с Гребным каналом. К последнему предлагается провести "тропу здоровья".

Кассу проектанты предлагают переориентировать на центральную дорогу, разделив поток людей с проездными и тех, кому нужно купить билеты. Над ней запланирован большой деревянный навес.

(предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Крышу здания зимнего павильона архитекторы считают возможным использовать как террасу. К ней будут вести деревянные ступени и амфитеатр. Пункт проката спортивного инвентаря, который сейчас работает рядом со станцией, планируется перенести на эту террасу.

На его месте же архитекторы предлагают сделать фонтан, чаша которого зимой будет использоваться для установки новогодней елки. Это, по мнению "MLA+", станет доминантой площади.

Рядом со станцией запланирован фудкорт.

(фудкорт, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Технический проезд у соборной мечети проектанты хотят превратить в историческую галерею, вдоль которой пройдет велодорожка. А громоздкое здание офиса канатной дороги – в стрит-арт пространство. На стену здания планируется также нанести навигационные знаки.

В парковой зоне рядом с канатной дорогой архитекторы предлагают сделать смотровую площадку со скамейками, установить арт-объект, который также будет использоваться как игровая зона.

(арт-объект и смотровая, предварительная концепция, фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Проектанты активно используют в своей концепции синий цвет, чтобы "он ассоциировался у нижегородцев не с синим забором, а с современным пространством".

Свое мнение о концепции нижегородцы могут оставить здесь.

Напомним, что бюро "MLA+" также занимается предварительной концепцией развития Вокзальной площади.