Глеб Никитин поручил выплатить региональные надбавки среднему медперсоналу, проводящему КТ пациентам с COVID-19 Общество

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил выплатить дополнительные надбавки среднему медицинскому персоналу, проводившему пациентам с пневмонией и COVID-19 КТ-обследования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Учреждения диагностического профиля и узловые медицинские учреждения региона хоть и не относятся к стационарам, но проводят КТ-обследования пациентам с подтвержденной пневмонией и с диагнозом COVID-19. Будет справедливо, если те, кто проводил такие обследования и при этом непосредственно контактировал с больными коронавирусом в ежедневном, круглосуточном режиме, тоже получат доплаты", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона пояснил, что сотрудники учреждений, проводящие КТ-обследования, ранее получили все федеральные стимулирующие надбавки по постановлению правительства РФ №415. Однако выплаты по постановлению №484 полагаются сотрудникам стационарных медучреждений и скорой помощи, к которым средний медперсонал, проводящий КТ-обследования амбулаторно, не относится.

"Поэтому было принято решение произвести доплаты таким специалистам из регионального бюджета. Сумма выплат будет соответствовать той, которую получает из федерального бюджета средний и младший медперсонал скорой медицинской помощи", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, накануне главный врач Нижегородского клинического диагностического центра Юрий Тарасов провел встречу с сотрудниками по вопросу доплаты за работу с COVID-пациентами. Он заявил, что из бюджета НКДЦ планируется изыскать средства для выплаты дополнительных надбавок, поскольку сотрудники центра также не подпадают под действие постановления правительства РФ №484.

На сегодняшний день в регионе обеспечены стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, на общую сумму более 340 млн рублей.

По постановлению правительства РФ от 2 апреля 2020 года №415 осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения ею, в сумме более 121 млн рублей. За март-апрель произведено 8 904 выплаты.

По постановлению правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484 осуществлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, в сумме почти 184 млн рублей. Выплаты получили 3 303 медицинских работника.