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Общество

НПАТ хочет получить временные свидетельства отмененных Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89

26 мая 2020 11:35  [93] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

МП "Нижегородпассажиравтотранс"(НПАТ) рассматривает возможность подачи заявок на обслуживание отмененных маршрутов в случае размещения извещений. Об этом сообщили на предприятии. Речь идет о маршрутах Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89.

Напомним, региональный минтранс прекратил действие свидетельств на 7 маршрутах с 23 апреля 2020 года. Помимо Т-14, Т-39, Т-63, Т-79 и Т-89, были еще Т-92 и Т-71.

В настоящее время минтранс уже выдал НПАТ временные свидетельства сроком на 180 дней на осуществление перевозок по маршрутам Т-71 "ул. Федосеенко – пл. Свободы" и Т-92 "мкр. Бурнаковский – мкр. Цветы". Сейчас в этих автобусах установлены следующие тарифы: 28 рублей за наличный расчет, 26 рублей за безналичный расчет, а также действуют "пересадочные" тарифы на 60 и 90 минут.

Иные извещения о возможности получения временных свидетельств на осуществление перевозок по ранее отмененным маршрутам до настоящего времени на официальном сайте министерства транспорта не размещались.

В МП "НПАТ" отметили, что часть отмененных частных маршрутов дублировались муниципальным транспортом. Для удобства нижегородцев предприятие усилило работу этих маршрутов.

Напомним, после введения режима самоизоляции работа городского общественного транспорта была организована по расписанию выходного дня. В муниципальных транспортных предприятиях Нижнего Новгорода утверждают, что постепенно они возвращаются к работе в прежнем режиме.

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