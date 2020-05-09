Три модельные библиотеки построят в Нижегородской области Культура и отдых

В Нижегородской области в рамках национального проекта "Культура" заключены контракты на поставку новой мебели, оргтехники и книг еще для трех модельных библиотек. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, проекты реализуются на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловске и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.

Ранее агентство уже сообщало о том, что эти три модельные библиотеки откроются в 2020 году. На эти цели предусмотрено 27,6 млн рублей. Все работы по трем контрактам планируется завершить до конца сентября 2020 года.

"Библиотеки в последнее время становятся важными общественными центрами, где проходят самые разные культурные мероприятия. Особенно это востребовано в районах региона, где нередко ощущается дефицит подобных пространств. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, мы продолжаем реализацию национальных проектов и уделяем этому особое внимание", – отметил Глеб Никитин.

Модельная библиотека открылась в Дзержинске в конце прошлого года.

Напомним, в рамках нацпроекта "Культура" в 2020 году предусмотрен также капитальный ремонт 10 сельских домов культуры Нижегородской области. ДК отремонтируют в Первомайске и Семенове, в Бутурлинском, Арзамасском, Сеченовском, Богородском, Варнавинском, Дивеевском, Дальнеконстантиновском, Лысковском районах. На эти цели предусмотрено более 35 млн рублей.