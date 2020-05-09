Нижегородский предприниматель Владимир Ручка оштрафован на 2,25 млн рублей за взятку Политика

Нижегородский предприниматель, директор управляющей компании Канавинского рынка "Центральный" (ул. Чкалова, 4) Владимир Ручка оштрафован на 2,25 млн рублей. Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, Московским районным судом вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении исполнительного директора ООО "Перспектива" обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки) по основанию, предусмотренному ст. 76.2. УК РФ (освобождение от уголовной ответственности) и ст. 25.1. УК РФ (прекращение уголовного дела или уголовного преследования).

Уголовное дело прекращено, назначен только штраф. Постановление суда в законную силу не вступило.

По версии следствия, у двух должностных лиц возник преступный умысел - получить взятку. Взятка в размере 150 тысяч рублей предназначалась за предоставление ООО "Перспектива" прав на проведение и участие в выставке-ярмарке на улице, у входа на Канавинский рынок. Директор ООО "Перспектива" дал взятку должностным лицам.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме.



Ранее стало известно, что взяткодатель - это предприниматель по имени Владимир Ручка.

По версии следствия, в 2019 году глава администрации Канавинского района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили от предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия – осуществление торговли на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка. Михаил Шаров находится под арестом до 25 июня этого года, Эдуард Цветков отправлен под домашний арест также до 25 июня включительно. По данным следственного комитета, Михаил Шаров вину не признал.