Экс-глава Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до конца июня Политика

Экс-глава администрации Канавинского района Михаил Шаров останется под арестом до конца июня этого года. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области 21 апреля 2020 года.

Судом продлена мера пресечения на два месяца. Таким образом, Михаил Шаров будет находиться под стражей до 25 июня включительно.

Постановлением суда бывший заместитель главы администрации Канавинского района Эдуард Цветков пробудет под домашним арестом также до 25 июня включительно.

Напомним, в конце марта Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе. С должности главы района он был уволен 25 февраля в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение незаконным: поскольку приговор в отношении него отсутствует, обвинение ему не предъявлено, следовательно, законные основания для увольнения отсутствуют.

Ему инкриминируется статья "Получение взятки группой лиц" (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили взятку в размере 150 тысяч рублей от жителя Нижнего Новгорода, которому обещали не препятствовать в торговле на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка.

Позже стало известно, что взяткодатель - это предприниматель по имени Владимир Ручка. Его тоже заключили под стражу.