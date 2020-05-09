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Политика

Глеб Никитин поблагодарил бывшего нижегородского омбудсмена Надежду Отделкину за работу

28 мая 2020 14:28  [226] Политика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли заявление Уполномоченного по правам человека в регионе Надежды Отделкиной о досрочном сложении полномочий 28 мая 2020 года.

Надежде Отделкиной в начале мая исполнилось 62 года. Она была назначена на эту должность в мае 2015 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил Надежду Отделкину за многолетнюю работу в сложной сфере защиты прав и интересов жителей региона.

"Вы - пример эталонного уполномоченного по правам человека, на которого надо равняться. В тяжелейший период режима самоизоляции мы очень тесно работали с аппаратом Уполномоченного по правам человека. Сегодня много людей обращается за помощью в связи с потерей работы, доходов и с другими проблемами. Надежда Тимофеевна в это сложное время проявила себя с самой лучшей стороны. На ее плечи легла огромная работа по помощи малоимущим, сотрудничество с волонтерами и благотворительными организациями. Благодарю Вас за труд от имени правительства и от себя лично!" - сказал Глеб Никитин.

Выступая перед губернатором и депутатами, Надежда Отделкина отметила заинтересованность руководителей региона в деятельности государственного правозащитного института. Она подчеркнула, что все задачи, которые ставились перед региональным омбудсменом, были выполнены в полном объеме. Основными направлениями деятельности Уполномоченного стали восстановление нарушенных прав граждан на основе сформированной системы взаимодействия с контрольно-надзорными органами и институтами гражданского общества, участие в разрешении конфликтных ситуаций и правовое просвещение граждан о формах и методах защиты своих свобод.

Напомним, в декабре прошлого года Надежда Отделкина пострадала в ДТП в Ветлужском районе.

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