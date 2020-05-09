Последние новости рубрики Общество
28 мая 2020 20:13  [872] Нижний сегодня: главные события дня
28 мая 2020 19:42  [625] Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку
28 мая 2020 19:06  [203] Архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде
28 мая 2020 18:54  [283] Нижегородская область направит 1 млрд рублей федеральных средств на расселение аварийного фонда
28 мая 2020 18:28  [181] Нижегородская область получит из федерального бюджета на здравоохранение 1,7 млрд рублей
28 мая 2020 18:22  [163] Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня
28 мая 2020 17:57  [477] ГВС отключат позже намеченного срока в семи из восьми районах Нижнего Новгорода
28 мая 2020 17:51  [260] Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области
28 мая 2020 17:43  [381] Поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня
28 мая 2020 17:08  [192] Детскую игровую зону с водными каналами предлагают создать на бульваре Заречном
Общество

Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области

28 мая 2020 17:51  [260] Общество

Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области. В пресс-службе правительства региона сообщили, что 1 июня 2020 года будет дан старт строительству учебного комплекса. В мероприятии примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент группы компаний "Просвещение" Владимир Узун.

"Создание крупнейшего в России образовательного центра "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который станет также одним из символов грядущего юбилея, открывающего новые возможности для нижегородцев. Завершится строительство крупнейшего в регионе образовательного центра к сентябрю 2021 года, занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Открытие "Школы 800" позволит решить проблему очередности при поступлении в школы, исключить вторую смену обучения, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования", – добавил глава региона.

Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой.

Планируемый объем инвестиций – 6,2 млрд рублей. Ранее сообщалось о том, что объем инвестиций составляет 7 млрд рублей.

Концепция предполагает наличие двух образовательных ступеней, первая из которых объединит начальную школу и учащихся 5-6 классов; вторая – школьников с 7-го по 11-й классы. В рамках поэтапной индивидуализации и предпрофильной подготовки старшеклассники смогут заниматься по одному из направлений: гуманитарному, социально-экономическому, медицинскому, инженерному, IT и др. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.

Автором концепции выступает ГК "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph