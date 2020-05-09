Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области Общество

Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области. В пресс-службе правительства региона сообщили, что 1 июня 2020 года будет дан старт строительству учебного комплекса. В мероприятии примут участие министр просвещения России Сергей Кравцов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент группы компаний "Просвещение" Владимир Узун.

"Создание крупнейшего в России образовательного центра "Школы 800" приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который станет также одним из символов грядущего юбилея, открывающего новые возможности для нижегородцев. Завершится строительство крупнейшего в регионе образовательного центра к сентябрю 2021 года, занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Открытие "Школы 800" позволит решить проблему очередности при поступлении в школы, исключить вторую смену обучения, создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования", – добавил глава региона.

Комплекс на 4550 мест будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде (бульвар Южный мкр. "Юг" в Автозаводском районе – на 1500 мест, мкр. "Верхние Печеры" – на 1500 мест и в границах улиц Машинная-Победная в Сормовском районе – на 1100 мест) и центра дополнительного образования на Бору на 450 мест, объединенных единой образовательной программой.

Планируемый объем инвестиций – 6,2 млрд рублей. Ранее сообщалось о том, что объем инвестиций составляет 7 млрд рублей.

Концепция предполагает наличие двух образовательных ступеней, первая из которых объединит начальную школу и учащихся 5-6 классов; вторая – школьников с 7-го по 11-й классы. В рамках поэтапной индивидуализации и предпрофильной подготовки старшеклассники смогут заниматься по одному из направлений: гуманитарному, социально-экономическому, медицинскому, инженерному, IT и др. Обучение по общей образовательной программе будет бесплатным для школьников.

Автором концепции выступает ГК "Просвещение" при участии министерства имущественных и земельных отношений и министерства образования, науки и молодежной политики региона. Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения Нижегородской области и Первой концессионной компании "Просвещение" (входит в группу компаний "Просвещение").