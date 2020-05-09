Последние новости рубрики Общество
28 мая 2020 20:13  [879] Нижний сегодня: главные события дня
28 мая 2020 19:42  [626] Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку
28 мая 2020 19:06  [203] Архитекторы предложили создать искусственные холмы на пл. Жукова в Нижнем Новгороде
28 мая 2020 18:54  [283] Нижегородская область направит 1 млрд рублей федеральных средств на расселение аварийного фонда
28 мая 2020 18:28  [182] Нижегородская область получит из федерального бюджета на здравоохранение 1,7 млрд рублей
28 мая 2020 18:22  [163] Завершение ремонта дороги Таремское – Крюки в Павловском районе планируется к 1 июня
28 мая 2020 17:57  [478] ГВС отключат позже намеченного срока в семи из восьми районах Нижнего Новгорода
28 мая 2020 17:51  [260] Крупнейший в России образовательный центр "Школа 800" начнут строить в Нижегородской области
28 мая 2020 17:43  [381] Поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня
28 мая 2020 17:08  [192] Детскую игровую зону с водными каналами предлагают создать на бульваре Заречном
Общество

Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку

28 мая 2020 19:42  [626] Общество
Надежда Отделкина

Надежда Отделкина

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина пояснила свое решение о досрочном сложении полномочий.

Заявление о досрочном сложении полномочий депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли на заседании 28 мая.

Позже пресс-служба омбудсмена распространила обращение Надежды Отделкиной к жителям региона.

Она говорит, что поводом для досрочного сложения полномочий стало состояние ее здоровья. Надежда Отделкина напомнила об автомобильной аварии, в которую она попала 26 декабря 2018 года.

Легковой автомобиль, на котором Надежда Отделкина совершала рабочую поездку в Ветлужский район, попал в ДТП утром 26 декабря. В результате аварии омбудсмен с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног госпитализирована в центральную больницу г. Урень.

Сейчас последствия ДТП требуют физического восстановления.

"Годы работы Уполномоченным по правам человека стали одними из самых плодотворных и важных в моей жизни. Запросы и обращения нижегородцев служили основным ориентиром в моей деятельности, а опыт и поддержка различных государственных ведомств и некоммерческих организаций стали основой успешной деятельности по защите прав и свобод жителей региона", - говорит Надежда Отделкина.

Она уверена, что работа Уполномоченного – это постоянный труд по восстановлению веры в справедливость для тысяч нижегородцев, попавших в беду и обратившихся в государственный правозащитный институт, как последнюю инстанцию.

"Каждый достигнутый положительный результат всегда являлся итогом сотрудничества Уполномоченного с органами исполнительной власти, контрольно-надзорными и правоохранительными органами, депутатским корпусом, общественными и религиозными организациями", - считает экс-омбудсмен.

"Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем структурам, кто помогал нам отстаивать интересы граждан, за профессионализм и готовность к сотрудничеству, а нашим заявителям - за активную гражданскую позицию и житейскую мудрость", - добавила Надежда Отделкина.

Она также сказала, что продолжит правозащитную деятельность в Экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области.

"Надеюсь, что и в дальнейшем буду приносить пользу нижегородцам в сфере защиты их законных интересов", - подытожила правозащитник.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отставки
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph