Нижегородский омбудсмен Надежда Отделкина объяснила свою досрочную отставку Общество

Надежда Отделкина Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина пояснила свое решение о досрочном сложении полномочий.

Заявление о досрочном сложении полномочий депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли на заседании 28 мая.

Позже пресс-служба омбудсмена распространила обращение Надежды Отделкиной к жителям региона.

Она говорит, что поводом для досрочного сложения полномочий стало состояние ее здоровья. Надежда Отделкина напомнила об автомобильной аварии, в которую она попала 26 декабря 2018 года.

Легковой автомобиль, на котором Надежда Отделкина совершала рабочую поездку в Ветлужский район, попал в ДТП утром 26 декабря. В результате аварии омбудсмен с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами ног госпитализирована в центральную больницу г. Урень.

Сейчас последствия ДТП требуют физического восстановления.

"Годы работы Уполномоченным по правам человека стали одними из самых плодотворных и важных в моей жизни. Запросы и обращения нижегородцев служили основным ориентиром в моей деятельности, а опыт и поддержка различных государственных ведомств и некоммерческих организаций стали основой успешной деятельности по защите прав и свобод жителей региона", - говорит Надежда Отделкина.

Она уверена, что работа Уполномоченного – это постоянный труд по восстановлению веры в справедливость для тысяч нижегородцев, попавших в беду и обратившихся в государственный правозащитный институт, как последнюю инстанцию.

"Каждый достигнутый положительный результат всегда являлся итогом сотрудничества Уполномоченного с органами исполнительной власти, контрольно-надзорными и правоохранительными органами, депутатским корпусом, общественными и религиозными организациями", - считает экс-омбудсмен.



"Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем структурам, кто помогал нам отстаивать интересы граждан, за профессионализм и готовность к сотрудничеству, а нашим заявителям - за активную гражданскую позицию и житейскую мудрость", - добавила Надежда Отделкина.

Она также сказала, что продолжит правозащитную деятельность в Экспертном совете при Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области.

"Надеюсь, что и в дальнейшем буду приносить пользу нижегородцам в сфере защиты их законных интересов", - подытожила правозащитник.