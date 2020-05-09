Почти 3 тысячи нижегородских соцработников получили выплаты при борьбе с коронавирусом Общество

Почти 3 тысячи сотрудников учреждений стационарного социального обслуживания Нижегородской области получили стимулирующие выплаты. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин. На эти цели из федерального бюджета региону выделено более 119 миллионов рублей.

"Данные выплаты - за особые условия труда - производятся по инициативе президента России Владимира Путина. Сотрудники социальных учреждений проводят две недели в условиях временной изоляции, вдали от своих близких. Это серьезная нагрузка, которая нуждается в дополнительной компенсации", - сказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области режим превентивной изоляции действует во всех 57 учреждениях стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в 27 учреждениях социального обслуживания семьи и детей, где на сегодняшний день находятся более 7 тысяч нижегородцев пожилого возраста и 379 детей.

В учреждениях обеспечен сменный характер работы персонала - по 14 дней. Каждый раз, когда новая смена выходит на дежурство, сотрудников обязательно предварительно тестируют на коронавирус.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 681 выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку производятся работникам стационарных организаций, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Выплаты предусмотрены для сотрудников, которые в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года выполняют свои трудовые обязанности в условиях временной изоляции в стационарной социальной организации не менее 14 дней (продолжительность смены).

Напомним, Глеб Никитин также поручил выплатить региональные надбавки среднему медперсоналу, проводящему КТ пациентам с COVID-19.

Напомним также, что главный врач Нижегородского клинического диагностического центра Юрий Тарасов провел встречу с сотрудниками по вопросу доплаты за работу с COVID-пациентами. Он заявил, что из бюджета НКДЦ планируется изыскать средства для выплаты дополнительных надбавок, поскольку сотрудники центра также не подпадают под действие постановления правительства РФ №484.

Сейчас в регионе обеспечены стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, на общую сумму более 340 млн рублей.

По постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №415 осуществлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения ею, в сумме более 121 млн рублей. За март-апрель произведено 8 904 выплаты.

По постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484 осуществлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, в сумме почти 184 млн рублей. Выплаты получили 3 303 медицинских работника.