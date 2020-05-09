Более 206 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус с начала пандемии Общество

Фото: управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

В Нижегородской области, по данным на 29 мая, 206 064 человека сдали тесты на коронавирусную инфекцию, сообщил губернатор Глеб Никитин.

Средний показатель тестирования составил 6 434 человека на 100 тысяч населения.

"За последние сутки тестирование прошли 5 690 человек. По данным Роспотребнадзора, регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране", - сообщил Глеб Никитин.

"Мы продолжаем наращивать объемы тестирования в регионе. Для постановки диагноза недостаточно проведения однократного теста. При наличии симптомов инфекционного заболевания и подозрения на COVID-19 исследования проводят не менее трех раз", - пояснил глава региона.

В регионе работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус. Наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.

Отметим, что за каждый день количество сдавших тест увеличивается в среднем на 5 тысяч человек. По состоянию на 27 мая тест сдали 195,3 тысяч человек, по состоянию на 26 мая почти 190 тысяч жителей региона, по состоянию на 22 мая их было почти 170 тысяч человек, по состоянию на 19 мая было почти 153 тысячи человек.