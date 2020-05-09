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Общество

Стоматологии и женские консультации вновь откроются в Нижегородской области с 1 июня

29 мая 2020 16:00  [396] Общество

Плановый прием у стоматологов (за исключением плановой стационарной хирургической помощи) возобновится в Нижегородской области с 1 июня. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, с 1 июня также начнутся плановые приемы беременных в женских консультациях.

Пациентов будут принимать по предварительной записи, с увеличенным временным интервалом (не менее 5 минут) между приемами для санитарной обработки кабинета.

В случае повышенной температуры у пациента лечебная организация вправе отказать в оказании плановой медицинской помощи.

"Огромное количество вопросов получал про плановую медицинскую помощь. Чаще всего люди спрашивали про стоматологию. По моему поручению эпидемиологи и медработники тщательно проанализировали возможности и риски для оказания плановой помощи в текущей ситуации. Важно было учесть не только клинические и организационные особенности оказания медицинской помощи, но и сделать поправку на все еще актуальную проблему распространения коронавируса", - отметил губернатор.

Запас необходимых средств индивидуальной защиты в медицинской организации должен быть рассчитан не менее чем на 5 дней.

Кроме того, поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня. Соответствующие изменения готовятся в Указ Губернатора № 27 от 13 марта 2020 года.

А уже с 29 мая открыться могут спортивные сооружения и объекты спорта для спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов.

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