Поликлиники Нижегородской области смогут работать в обычном режиме с 1 июня Общество

Поликлиники Нижегородской области со следующей недели постепенно возобновят оказание плановой медицинской помощи пациентам. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин. Соответствующие изменения готовятся в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности" № 27 от 13 марта 2020 года.



"В период режима повышенной готовности в регионе оказывают неотложную, экстренную медицинскую помощь, проводят операции, которые нельзя перенести из-за состояния здоровья человека. Но у людей накопились вполне понятные потребности обращения к врачам в плановом порядке. Поэтому я поручил региональному министерству здравоохранения разработать инструкции для постепенного восстановления плановой поликлинической медпомощи при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор пояснил, что уже сейчас закупаются необходимые средства индивидуальной защиты для сотрудников поликлиник, проводятся инструктажи для медперсонала для обеспечения эффективной защиты работников и пациентов от коронавирусной инфекции.

Также глава региона дал поручение министерству здравоохранения подготовить согласованную с Роспотребнадзором позицию о возможности открытия стоматологий.

"Конечно, постепенно жизнь будет возвращаться в прежнее русло, хотя о втором этапе снятия ограничений в Нижегородской области пока говорить рано. Уровень готовности системы здравоохранения к приему и лечению больных с коронавирусом у нас достаточно высок, что позволяет нам частично ослаблять режим повышенной готовности, чтобы сделать жизнь нижегородцев комфортнее. Мы будем внимательно следить за дальнейшей эпидемиологической ситуацией, за тем, какова статистика в разных районах, чтобы не допустить дополнительных вспышек заболевания. Но многое зависит от самих жителей: от их ответственного отношения к нормам безопасности", - завершил Глеб Никитин.

По состоянию на 28 мая в Нижегородской области зарегистрировано еще 228 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, коронавирус подтвержден у 8 963 человек. Из общего числа заболевших 3 260 человек уже выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним, 2 мая карантин был введен в селе Починки (Починковский район), в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), в Кулебаках и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район). С 25 апреля карантин действует в селе Дивеево. При этом карантин был отменен 21 мая в поселке Гремячево, 26 мая в р.п. Мухтолово, 27 мая в с.Починки, 28 мая в Тумботино.