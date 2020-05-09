Автозаводский район не станут отключать от горячей воды Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Горячее водоснабжение в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отключать не будут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на главу района Александра Нагина.

Отключение не состоится по поручению губернатора региона Глеба Никитина, который просил максимально перенести сроки и сократить период отключения горячего водоснабжения в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

Как пояснил Александр Нагин, компания "Теплосети" скорректировала сроки подачи горячей воды. Летом 2019 года в Автозаводском районе также не прекращалась подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты, поскольку ГК "Волгаэнерго" разработала технологические решения, позволяющие максимально сохранить подачу горячей воды при ремонте сетей.

В жилом фонде Автозаводского района 1 256 многоквартирных домов, в которых проживают более 240 тысяч человек.

Напомним, что в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах Нижнего Новгорода горячую воду отключат позже намеченного срока, то есть после 1 июня.