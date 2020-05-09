Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении 80 млн рублей взятки Происшествия

Елизавета Солонченко Фото: НИА Нижний Новгород

Московский районный суд постановил арестовать экс-главу Нижнего Новгорода и бывшего зампредседателя городской думы Елизавету Солонченко по подозрению в получении взятки в размере 79,57 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В настоящее время следствие установило, что Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Сейчас известно о шести фактах взятничества на сумму 79,572 млн рублей.

Сейчас Елизавета Солонченко проживает в Англии, поэтому 28 мая она объявлена в международный розыск.

Московский районный суд остановил заключить экс-главу Нижнего Новгорода под стажу на два месяца после того, как ее экстрадируют в Россию, либо с момента ее задержания на территории РФ.

Напомним, Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина. Спустя полгода она покинула этот пост, объяснив свое решение переходом города на одноглавую модель управления.

В конце февраля 2018 года Елизавета Солонченко становится заместителем председателя думы Нижнего Новгорода, а в конце декабря этого же года принимает решение досрочно сложить полномочия.