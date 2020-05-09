Последние новости рубрики Происшествия
29 мая 2020 18:22  [279] Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении 80 млн рублей взятки
29 мая 2020 11:40  [163] Подросток на мотоцикле погиб в ДТП в Володарском районе
29 мая 2020 08:41  [165] Работница Нижегородского молочного завода обожглась кипятком
29 мая 2020 08:21  [186] Дело из-за фейка в соцсетях завели в Нижегородской области
28 мая 2020 15:42  [244] Слесарь нижегородского завода "Красное Сормово" получил травму
28 мая 2020 10:56  [301] Бывший сотрудник нижегородского МВД обвиняется в получении взятки бытовой техникой
28 мая 2020 10:26  [286] Бездомный нижегородец получил 2,5 года колонии за попытку изнасилования на кладбище
27 мая 2020 14:31  [347] Нижегородский школьник подозревается в вымогательстве и грабеже
26 мая 2020 15:16  [374] Прокуратура проверяет информацию о хлопке газа в котельной Перевоза
26 мая 2020 09:12  [351] Депутата из Шаранги будут судить за фиктивное трудоустройство мужа
Происшествия

Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении 80 млн рублей взятки

29 мая 2020 18:22  [279] Происшествия
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА Нижний Новгород

Московский районный суд постановил арестовать экс-главу Нижнего Новгорода и бывшего зампредседателя городской думы Елизавету Солонченко по подозрению в получении взятки в размере 79,57 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В настоящее время следствие установило, что Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Сейчас известно о шести фактах взятничества на сумму 79,572 млн рублей.

Сейчас Елизавета Солонченко проживает в Англии, поэтому 28 мая она объявлена в международный розыск.

Московский районный суд остановил заключить экс-главу Нижнего Новгорода под стажу на два месяца после того, как ее экстрадируют в Россию, либо с момента ее задержания на территории РФ.

Напомним, Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина. Спустя полгода она покинула этот пост, объяснив свое решение переходом города на одноглавую модель управления.

В конце февраля 2018 года Елизавета Солонченко становится заместителем председателя думы Нижнего Новгорода, а в конце декабря этого же года принимает решение досрочно сложить полномочия.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph