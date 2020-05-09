Последние новости рубрики Спорт
30 мая 2020 10:55  [140] Нижегородский "Спорт Порт Онлайн" запустил две новые актуальные рубрики
22 мая 2020 13:37  [1096] Воспитанник спортклуба АПЗ находится на "серебряной" позиции по результатам этапов Кубка мира по фехтованию
20 мая 2020 17:46  [399] Нижегородскую команду по волейболу возглавил экс-наставник ВК "Нова" Юрий Филиппов
18 мая 2020 09:57  [291] Рестарт отечественной Премьер-лиги намечен на 21 июня
13 мая 2020 16:58  [418] Рампу для скейтборда из нижегородского парка Пушкина перенесут в другое место
30 апреля 2020 16:27  [800] "Артему Ефремову под силу решить вопросы, связанные с использованием инфраструктуры ЧМ-2018", - Антон Хазов
29 апреля 2020 19:33  [442] "Нижегородская область приобрела настоящего спортивного менеджера", - Дина Аверина
29 апреля 2020 16:37  [884] "Артем Ефремов буквально живет спортом, болеет за спорт", - Дарья Шкурихина
29 апреля 2020 14:13  [1239] Максим Гафуров назначен генменеджером нижегородского ХК "Торпедо"
29 апреля 2020 13:51  [1178] "Артем Ефремов большой профессионал в спорте и бизнесе, всегда радеющий за результат", - Николай Ходов
Спорт

Нижегородский "Спорт Порт Онлайн" запустил две новые актуальные рубрики

30 мая 2020 10:55  [140] Спорт

Нижегородский "Спорт Порт Онлайн" запустил две новые актуальные рубрики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, проекты расскажут пользователям, как правильно следовать основам ЗОЖ в условиях самоизоляции.

Так, рубрика "Уличный чемпион" в формате лёгких, весёлых видео напоминает нижегородцам об элементарных правилах занятия спортом на первом этапе снятия ограничений в условиях распространения COVID-19. Посмотреть ролики можно в аккаунтах проекта в TikTok и Instagram. Видео выходят по четвергам.

В инстаграм-шоу "Алло, Спорт Порт?" профессиональные радиоведущие обсуждают спорт, фитнес и здоровье в условиях самоизоляции. Темами эфиров уже стали питание и сон на карантине. Кроме того, пользователи услышат интервью с экспертами и смогут выиграть ценные призы от партнёров проекта, участвуя в тематической викторине. Шоу выходит каждую пятницу в 18:00.

Отмечается, что всё о спорте пользователи могут узнать на сайте www.sportportnn.ru и в социальных сетях проекта – Вконтакте, Instagram, Facebook и TikTok. Посмотреть контент разных рубрик ("Киберпонедельник", "Делай танцы", "Почти спортивные новости" и др.) на онлайн-ресурсах можно бесплатно в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что "Спорт Порт Онлайн" запущен в рамках проекта "Ни дня без спорта". Присоединиться к нему призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив важность здорового образа жизни. На это, в частности, нацелен проект "Спорт — норма жизни" в рамках национального проекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в рамках первого этапа снятия ограничений в режиме повышенной готовности в Нижегородской области с 19 мая 2020 года увеличено время для ежедневных прогулок и разрешены занятия спортом на свежем воздухе. Соответствующее изменение Глеб Никитин внес в указ о повышенной готовности. Нижегородцы могут заниматься спортом на свежем воздухе в течение двух часов в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 метров. Кроме того, профессиональные спортклубы региона могут возобновить тренировочный процесс.

СПРАВКА
Официальный сайт проекта: www.sportportnn.ru
Социальные сети проекта:
https://vk.com/sportportnn
https://www.instagram.com/sportportnn/, https://vm.tiktok.com/GpwQbT/

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph