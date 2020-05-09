Нижегородский "Спорт Порт Онлайн" запустил две новые актуальные рубрики Спорт

Нижегородский "Спорт Порт Онлайн" запустил две новые актуальные рубрики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, проекты расскажут пользователям, как правильно следовать основам ЗОЖ в условиях самоизоляции.

Так, рубрика "Уличный чемпион" в формате лёгких, весёлых видео напоминает нижегородцам об элементарных правилах занятия спортом на первом этапе снятия ограничений в условиях распространения COVID-19. Посмотреть ролики можно в аккаунтах проекта в TikTok и Instagram. Видео выходят по четвергам.

В инстаграм-шоу "Алло, Спорт Порт?" профессиональные радиоведущие обсуждают спорт, фитнес и здоровье в условиях самоизоляции. Темами эфиров уже стали питание и сон на карантине. Кроме того, пользователи услышат интервью с экспертами и смогут выиграть ценные призы от партнёров проекта, участвуя в тематической викторине. Шоу выходит каждую пятницу в 18:00.

Отмечается, что всё о спорте пользователи могут узнать на сайте www.sportportnn.ru и в социальных сетях проекта – Вконтакте, Instagram, Facebook и TikTok. Посмотреть контент разных рубрик ("Киберпонедельник", "Делай танцы", "Почти спортивные новости" и др.) на онлайн-ресурсах можно бесплатно в любое удобное время.

Ранее сообщалось, что "Спорт Порт Онлайн" запущен в рамках проекта "Ни дня без спорта". Присоединиться к нему призвал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив важность здорового образа жизни. На это, в частности, нацелен проект "Спорт — норма жизни" в рамках национального проекта "Демография", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, в рамках первого этапа снятия ограничений в режиме повышенной готовности в Нижегородской области с 19 мая 2020 года увеличено время для ежедневных прогулок и разрешены занятия спортом на свежем воздухе. Соответствующее изменение Глеб Никитин внес в указ о повышенной готовности. Нижегородцы могут заниматься спортом на свежем воздухе в течение двух часов в сутки, при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися и дистанции от третьих лиц не менее 5 метров. Кроме того, профессиональные спортклубы региона могут возобновить тренировочный процесс.

СПРАВКА

Официальный сайт проекта: www.sportportnn.ru

Социальные сети проекта:

https://vk.com/sportportnn

https://www.instagram.com/sportportnn/, https://vm.tiktok.com/GpwQbT/