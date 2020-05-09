Автозавод Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе (ПЕРЕЧЕНЬ)

Автозаводский район Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Так, согласно информации, по состоянию на 30 мая 2020 года, больше всего заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19 по-прежнему зарегистрировано в Нижнем Новгороде – 4,756 тыс. В частности, в Автозаводском районе зафиксировано 888 подтверждённых случая, Канавинском – 817, Ленинском – 767, Сормовском – 567, Нижегородском – 552, Советском – 427, Московском – 419, Приокском – 319.
Среди районов области лидерами по количеству заболевших остаются Павловский (703), Дивеевский (410), Кулебакский (345), Богородский (302). Кроме того, среди жителей Бора пробы на коронавирус верифицированы у 291 человека, Кстовского района — у 256; Дзержинска — у 240; Семёнова — у 184; Починковского района — у 179.
В список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом, по данным на 30 мая 2020, также входят:
1. Ардатовский район – 119
2. г.о.г. Арзамас – 119
3. Арзамасский – 26
4. Балахнинский – 116
5. Большеболдинский – 24
6. Большемурашкинский – 3
7. Бутурлинский – 18
8. Вадский – 5
9. Варнавинский район – 7
10. Вачский – 52
11. Ветлужский – 2
12. Вознесенский – 9
13. Володарский – 67
14. г.о.Воротынский – 14
15. Воскресенский – 34
16. Выксунский – 93
17. Гагинский – 13
18. Городецкий – 111
19. Д.Константиновский – 47
20. Княгининский - 1
21. Ковернинский – 6
22. Краснобаковский – 10
23. Краснооктябрьский – 140
24. Лукояновский – 47
25. Лысковский – 42
26. Г.о.Навашинский – 115
27. Павловский – 703
28. Первомайский – 12
29. Перевозский – 13
30. Пильнинский – 54
31. Сергачский – 138
32. Сеченовский – 49
33. Г.о.Сокольский – 10
34. Сосновский – 82
35. Спасский – 28
36. Тонкинский – 2
37. Тоншаевский – 14
38. Уренский – 23
39. Г.о. Чкаловский – 19
40. Шарангский – 11
41. Шатковский – 54
42. Г.о.г. Шахунья – 75
43. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Напомним, 28 мая губернатор Глеб Никитин отменил карантин по коронавирусу в Тумботино Павловского района, 27 мая в селе Починки, 26 мая в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, а 21 мая в посёлке Гремячево г.о.г. Кулебаки.
Таким образом, с 2 мая карантин сохраняется в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино Павловского района и Кулебаках, а также с 25 апреля в Дивееве.
Ранее сообщалось, что к 30 мая 2020 года 3,67 тыс. нижегородцев выздоровели от коронавирусной инфекции Covid-19. При этом подтверждено ещё 289 случаев заражения. Таким образом, в целом с начала неблагополучного периода верифицированы пробы у 9,533 тыс. жителей Нижегородской области. Кроме того, зарегистрировано 93 летальных исхода.
Тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19 сдали 211,589 тыс. жителей региона. Средний показатель тестирования составил 6,606 тыс. человек на 100 тыс. населения. Отмечается, что за последние сутки тестирование прошли 5,525 тыс. человек.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+