Автозавод Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе (ПЕРЕЧЕНЬ) Общество

Автозаводский район Нижнего Новгорода продолжает лидировать по числу заболевших коронавирусом в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, согласно информации, по состоянию на 30 мая 2020 года, больше всего заражённых коронавирусной инфекцией Covid-19 по-прежнему зарегистрировано в Нижнем Новгороде – 4,756 тыс. В частности, в Автозаводском районе зафиксировано 888 подтверждённых случая, Канавинском – 817, Ленинском – 767, Сормовском – 567, Нижегородском – 552, Советском – 427, Московском – 419, Приокском – 319.

Среди районов области лидерами по количеству заболевших остаются Павловский (703), Дивеевский (410), Кулебакский (345), Богородский (302). Кроме того, среди жителей Бора пробы на коронавирус верифицированы у 291 человека, Кстовского района — у 256; Дзержинска — у 240; Семёнова — у 184; Починковского района — у 179.

В список районов и городских округов Нижегородской области, где подтверждены случаи заражения коронавирусом, по данным на 30 мая 2020, также входят:

1. Ардатовский район – 119

2. г.о.г. Арзамас – 119

3. Арзамасский – 26

4. Балахнинский – 116

5. Большеболдинский – 24

6. Большемурашкинский – 3

7. Бутурлинский – 18

8. Вадский – 5

9. Варнавинский район – 7

10. Вачский – 52

11. Ветлужский – 2

12. Вознесенский – 9

13. Володарский – 67

14. г.о.Воротынский – 14

15. Воскресенский – 34

16. Выксунский – 93

17. Гагинский – 13

18. Городецкий – 111

19. Д.Константиновский – 47

20. Княгининский - 1

21. Ковернинский – 6

22. Краснобаковский – 10

23. Краснооктябрьский – 140

24. Лукояновский – 47

25. Лысковский – 42

26. Г.о.Навашинский – 115

27. Павловский – 703

28. Первомайский – 12

29. Перевозский – 13

30. Пильнинский – 54

31. Сергачский – 138

32. Сеченовский – 49

33. Г.о.Сокольский – 10

34. Сосновский – 82

35. Спасский – 28

36. Тонкинский – 2

37. Тоншаевский – 14

38. Уренский – 23

39. Г.о. Чкаловский – 19

40. Шарангский – 11

41. Шатковский – 54

42. Г.о.г. Шахунья – 75

43. Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Напомним, 28 мая губернатор Глеб Никитин отменил карантин по коронавирусу в Тумботино Павловского района, 27 мая в селе Починки, 26 мая в рабочем поселке Мухтолово Ардатовского района, а 21 мая в посёлке Гремячево г.о.г. Кулебаки.

Таким образом, с 2 мая карантин сохраняется в Выксе, Павлове и рабочем поселке Тумботино Павловского района и Кулебаках, а также с 25 апреля в Дивееве.

Ранее сообщалось, что к 30 мая 2020 года 3,67 тыс. нижегородцев выздоровели от коронавирусной инфекции Covid-19. При этом подтверждено ещё 289 случаев заражения. Таким образом, в целом с начала неблагополучного периода верифицированы пробы у 9,533 тыс. жителей Нижегородской области. Кроме того, зарегистрировано 93 летальных исхода.

Тесты на коронавирусную инфекцию Covid-19 сдали 211,589 тыс. жителей региона. Средний показатель тестирования составил 6,606 тыс. человек на 100 тыс. населения. Отмечается, что за последние сутки тестирование прошли 5,525 тыс. человек.